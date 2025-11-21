15:21  21 листопада
Дощ, сніг та ожеледиця: українців попередили про погіршення погоди
13:49  21 листопада
У Полтаві працівнику ТЦК зламали ногу
11:07  21 листопада
Російський авіаудар по Запоріжжю: вже 10 постраждалих
21 листопада 2025, 14:42

У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу

21 листопада 2025, 14:42
фото: Національна поліція
В столиці кіберполіція викрила офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу. Зловмисники привласнювали кошти громадян ЄС заохочуючи їх інвестувати у крипту та акції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію,

Як зазначається, серед потерпілих – понад 30 осіб.

"Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери", – повідомили у поліції.


Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.

Під час спецоперації було вилучено $1,4 млн, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро.

Тепер офісникам загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялось, в Україні активізувалися шахраї, які надсилають фейкові листи від податкової з вірусами, щоб викрасти дані та гроші громадян. Громадянам надсилають повідомлення про штрафи, проте в дійсності в листах міститься шкідливе програмне забезпечення.

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
