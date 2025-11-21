У Києві правоохоронці викрили офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу

фото: Національна поліція

В столиці кіберполіція викрила офіс, який організував міжнародну шахрайську фінансову біржу. Зловмисники привласнювали кошти громадян ЄС заохочуючи їх інвестувати у крипту та акції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Нацполіцію,

Як зазначається, серед потерпілих – понад 30 осіб.

"Керівник оборудки та двоє його пособників організували в Києві кол-центр на 20 робочих місць, працівники якого телефонували потенційним клієнтам і залучали їх до інвестування коштів у криптовалюту та цінні папери", – повідомили у поліції.



Так звані менеджери VIP-клієнтів формували в потерпілих хибне уявлення про успішні торги на світових біржах. Для цього через віддалений доступ вони встановлювали на комп’ютери потерпілих спеціальне програмне забезпечення для проведення торгів. За його допомогою зловмисники фактично здійснювали контроль над комп’ютерами клієнтів та демонстрували їм фіктивні прибутки.



Під час спецоперації було вилучено $1,4 млн, більш як 5,8 млн гривень і 17 тисяч євро.

Тепер офісникам загрожує до 12 років тюрми.

Як повідомлялось, в Україні активізувалися шахраї, які надсилають фейкові листи від податкової з вірусами, щоб викрасти дані та гроші громадян. Громадянам надсилають повідомлення про штрафи, проте в дійсності в листах міститься шкідливе програмне забезпечення.