12 ноября 2025, 20:21

Массовая мошенническая схема: украинцев атакуют фейковые письма от налоговой с вирусами

12 ноября 2025, 20:21
Читайте також українською мовою
Фото: Телеграмм/Всевидящее ОКО: Украина
Читайте також
українською мовою

В Украине активизировались мошенники, присылающие фейковые письма от налоговой с вирусами, чтобы похитить данные и деньги граждан

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Всевидящее ОКО: Украина", передает RegioNews.

В Украине зафиксировали новую мошенническую схему, связанную с электронными письмами, поступающими якобы от налоговой службы. Гражданам посылают сообщения о штрафах, однако в действительности в письмах содержится вредоносное программное обеспечение.

Согласно информации специалистов по кибербезопасности, открытие таких вложений может позволить мошенникам получить контроль над гаджетами, сломать пароли и получить доступ к банковским счетам и финансовым данным. Письма массово поступают на электронные адреса украинцев, что свидетельствует о масштабности мошеннической операции.

Правоохранители и налоговая служба призывают граждан быть максимально осторожными. Если есть какие-либо сомнения в достоверности письма, не следует открывать вложения или переходить по ссылкам. Все детали нужно уточнять конкретно в налоговых органах либо через официальные каналы коммуникации.

Эксперты советуют регулярно обновлять антивирусные программы, проверять происхождение сообщений и не реагировать на подозрительные письма, даже если они выглядят официальными. Такие простые действия помогут оградить персональные данные и финансы от мошенников.

Напомним, в Киеве ДБР разоблачило правоохранителей, пытавшихся незаконно перепродать квартиру умершего человека. Один из них при осмотре места происшествия похитил документы на недвижимость, а затем попытался оформить жилье на подставное лицо.

мошенничество вирус письмо фейковые ссылки штраф налоговая служба
11 ноября 2025
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Украину Миндичгейт не уничтожит, западную помощь, скорее всего, не остановит, а вот для Владимира Зеленского вполне может стать красным светом
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
