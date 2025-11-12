Фото: Телеграмм/Всевидящее ОКО: Украина

В Украине активизировались мошенники, присылающие фейковые письма от налоговой с вирусами, чтобы похитить данные и деньги граждан

Об этом сообщают в Телеграмм-канале "Всевидящее ОКО: Украина", передает RegioNews.

В Украине зафиксировали новую мошенническую схему, связанную с электронными письмами, поступающими якобы от налоговой службы. Гражданам посылают сообщения о штрафах, однако в действительности в письмах содержится вредоносное программное обеспечение.

Согласно информации специалистов по кибербезопасности, открытие таких вложений может позволить мошенникам получить контроль над гаджетами, сломать пароли и получить доступ к банковским счетам и финансовым данным. Письма массово поступают на электронные адреса украинцев, что свидетельствует о масштабности мошеннической операции.

Правоохранители и налоговая служба призывают граждан быть максимально осторожными. Если есть какие-либо сомнения в достоверности письма, не следует открывать вложения или переходить по ссылкам. Все детали нужно уточнять конкретно в налоговых органах либо через официальные каналы коммуникации.

Эксперты советуют регулярно обновлять антивирусные программы, проверять происхождение сообщений и не реагировать на подозрительные письма, даже если они выглядят официальными. Такие простые действия помогут оградить персональные данные и финансы от мошенников.

