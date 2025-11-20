17:17  20 ноября
В Виннице загорелся генератор возле магазина
15:35  20 ноября
В Черновцах водитель сбил пенсионерку и скрылся с места аварии
22:04  20 ноября
Мирный план США для Украины: Гончаренко опубликовал 28 пунктов документа
20 ноября 2025, 18:47

В Киеве с начала года оштрафовали более 10 блоггеров за использование полицейской формы для видеохайпа

20 ноября 2025, 18:47
В Киеве правоохранители привлекли к административной ответственности более десяти блогеров, которые снимали провокационный контент в соцсетях, используя полицейскую форму

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

По информации отдела коммуникации полиции Киева, эти лица одевали форму правоохранителей, не имея никакого отношения к службе, и создавали видеоролики со скандальным содержанием, в которых выдавали себя за полицейских.

Недавно во время мониторинга социальных сетей был обнаружен очередной видеоматериал, на котором псевдополицейский использовал нецензурную лексику и провоцировал конфликт с обычным гражданином.

Полицейские Святошинского управления совместно с аналитиками криминального анализа установили личность "блогера" – им оказался 33-летний киевлянин.

По словам мужчины, он делал все ради ругательств и развлечения, не осознавая возможных последствий. Правоохранители составили протокол по статье 184-3 КУоАП – незаконное использование признаков принадлежности к Национальной полиции Украины. За такое нарушение блогеру грозит штраф до 34 тысяч гривен.

Напомним, полиция Львовщины обнаружила в соцсетях публикацию, где автор во время прямой трансляции унижал военнослужащих ВСУ и жителей западных регионов Украины.

