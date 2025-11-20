Фото: полиция

Правоохранители завершили расследование в отношении двух жителей Киева и области, которые в течение нескольких месяцев обманывали граждан, продавая несуществующий товар. Обвинительный акт передали в суд

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

По данным следствия, к мошенничеству причастны двое жителей Киева и области в возрасте 18 и 24 лет.

Дельцы, пользуясь высоким спросом на зарядные станции из-за отключения электроэнергии, размещали фиктивные объявления на популярных онлайн-платформах, общались с потенциальными покупателями в мессенджерах и убеждали их внести полную или частичную предоплату за товар.

Получив деньги, фигуранты прекращали любой контакт с покупателями и использовали средства по своему усмотрению.

Жертвами мошенников стали 14 жителей Киева и других регионов, потерявших от 3,5 до 40 тысяч гривен каждый. В пределах зафиксированных эпизодов есть и самый большой платеж – 315 тысяч гривен. В общей сложности сумма нанесенного ущерба гражданам достигает около 600 тысяч гривен.

Делкам объявили подозрение по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество). Сейчас обвинительный акт направлен в суд. Фигурантам грозит до 5 лет заключения.

