07:46  20 ноября
5 лет за самовольное оставление службы: приговор женщине на Харьковщине
07:22  20 ноября
Оккупанты в Крыму готовят мобилизованных и силовиков к руководящим должностям – ЦНС
09:10  20 ноября
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 08:32

Силы ПВО ночью обезвредили 106 из 136 российских беспилотников: есть попадания на 16 локациях

20 ноября 2025, 08:32
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
В ночь на 20 ноября враг атаковал Украину 136 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 106 вражеских дронов, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается – в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Атака на Украину 20 ноября 2025 года

Напомним, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек.

На Волыни продавали дома под видом земельных участков
20 ноября 2025, 10:23
Удар по дому в Тернополе: до сих пор неизвестно о местонахождении 22 человек, – Зеленский
20 ноября 2025, 10:12
В Чернигове 10-летний мальчик получил ранения из-за взрыва боеприпаса
20 ноября 2025, 09:53
"Мирный план": как россияне продвигают очередное ИПСО через американские медиа
20 ноября 2025, 09:42
В Виннице суд освободил пожизненно осужденного из‑за неизлечимой болезни
20 ноября 2025, 09:40
В Одесской области пьяный водитель убегал от полиции – легковушку отбросило на женщину с младенцем
20 ноября 2025, 09:24
На Закарпатье спасли мужчину, который четыре дня бродил в горах
20 ноября 2025, 09:10
30 кг каннабиса и миллион наличными: полиция Полтавщины ликвидировала группу наркодилеров
20 ноября 2025, 08:57
Атака дронов на Славянск: повреждены 15 домов, есть пострадавший
20 ноября 2025, 08:54
Диверсия безразличия: как топы, бизнес и звезды подрывают оборону страны
20 ноября 2025, 08:47
Миндичгейт: как он скажется на войне и станет ли началом конца для Зеленского
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
