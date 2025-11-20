Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В ночь на 20 ноября враг атаковал Украину 136 ударными БпЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 80 из них – "шахеды"

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, беспилотные системы и мобильные огневые группы.

По состоянию на 09:00 силы ПВО уничтожили или подавили 106 вражеских дронов, атаковавших север, юг и восток страны.

Зафиксировано попадание 29 ударных БпЛА на 16 локациях, а также падение обломков сбитых дронов на трех локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается – в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА.

Напомним, в Тернополе продолжаются поисково-спасательные работы на месте российского удара. По состоянию на утро 20 ноября информация о погибших и травмированных не изменилась – вражеский удар унес жизни 26 человек.