У Києві та Київській області наразі спостерігаються екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомляє "Київ Цифровий", передає RegioNews.

Через аварійні ситуації на енергетичних мережах, раніше оприлюднені графіки відключень не діють, і електропостачання може бути припинено без попередження.

Комунальні служби працюють над відновленням стабільності електропостачання, проте точні терміни відновлення поки що не визначені. У зв'язку з ситуацією, жителів столиці та області просять бути готовими до тимчасових перебоїв у постачанні електроенергії.

"Київ Цифровий" запевняє, що вживаються всі можливі заходи для мінімізації наслідків та швидкого відновлення нормального режиму електропостачання.

Мешканців просять слідкувати за оновленнями на офіційних ресурсах та проявляти розуміння щодо ситуації.

Нагадаємо, у ніч на 20 листопада ворог атакував Україну 136-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди". Сили ППО вночі знешкодили 106 дронів.