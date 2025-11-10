Полиция задержала иностранца за резню в развлекательном клубе Киева

Об этом сообщает полица Киева, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, мужчина начал приставать к незнакомой девушке.

После замечания между ним и 20-летним киевлянином завязалась потасовка, во время которой пострадавший получил три удара ножом в грудь и руки.

Пострадавшего госпитализировали. Задержанному иностранцу грозит до 8 лет тюрьмы.

