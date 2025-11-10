Оставила 7-месячного сына одного на 5 дней: в Киеве будут судить 17-летнюю мать

Фото: Прокуратура Украины

В Киеве будут судить 17-летнюю мать, которая на несколько дней оставила 7-месячного сына одного в квартире

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.

В начале этого года несовершеннолетняя мать покинула своего сына на 5 дней одного в съемной квартире и отправилась в другую область.

Ребенка нашли в закрытом доме в крайне тяжелом состоянии и срочно госпитализировали.

Медики констатировали, что критическое состояние малыша было вызвано не только многодневным пребыванием без пищи и воды, но и систематическим халатством матери, которая раньше также не обеспечивала должного ухода за сыном.

Врачи диагностировали серьезное поражение жизненно важных органов из-за истощения.

Сейчас мальчик продолжает лечение под пристальным наблюдением медицинских работников.

Мать обвиняют в оставлении ребенка в опасности, что привело к тяжелым последствиям, и в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком. Санкция статей предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Николаеве полицейские устанавливают обстоятельства гибели двух малолетних детей – четырехлетнего мальчика и трехлетней девочки. Предварительно установлено, что мать оставила детей на полсутки самих в квартире.