Поліція затримала іноземця за різанину в розважальному клубі Києва

У Києві поліція затримала 21-річного іноземця, який влаштував різанину в розважальному клубі

Про це повідомляє поліця Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік почав чіплятися до незнайомої дівчини.

Після зауваження між ним та 20-річним киянином зав’язалася бійка, під час якої постраждалий отримав три удари ножем у груди та руки.

Постраждалого шпиталізували. Затриманому іноземцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.