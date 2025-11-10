19:59  10 листопада
Росіяни прорвали кордон на Харківщині
17:39  10 листопада
На Україну насувається циклон з дощами і похолоданням
15:59  10 листопада
У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини
10 листопада 2025, 22:11

Поліція затримала іноземця за різанину в розважальному клубі Києва

10 листопада 2025, 22:11
У Києві поліція затримала 21-річного іноземця, який влаштував різанину в розважальному клубі

Про це повідомляє поліця Києва, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, чоловік почав чіплятися до незнайомої дівчини.

Після зауваження між ним та 20-річним киянином зав’язалася бійка, під час якої постраждалий отримав три удари ножем у груди та руки.

Постраждалого шпиталізували. Затриманому іноземцю загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомлялось, в Одесі судитимуть 33-річну жінку, яка розповсюджувала особливо небезпечний психотроп на території міста. Зловмисниці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

