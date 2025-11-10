Киянин обікрав ексвійськового на кріслі колісному та отримав 8 років ув’язнення

У Києві 32-річного чоловіка визнали винним у пограбуванні 28-річного колишнього військовослужбовця, який втратив кінцівку під час бойових дій і перебував на реабілітації

Про це 10 листопада повідомила поліція Києва, передає RegioNews.

За даними слідства, на початку вересня у Дарницькому районі до військового підійшов незнайомець під виглядом розмови. Коли потерпілий дістав гаманець, щоб порахувати гроші перед купівлею, нападник вихопив 5 тис. грн і втік.

Поліцейські затримали зловмисника, який раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Йому повідомили про підозру у грабежі, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 186 КК України).

Нещодавно Київський суд визнав нападника винним і призначив 8 років позбавлення волі.

