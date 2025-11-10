В Киеве произошел пожар в пятиэтажке: спасены два человека

Фото: ГСЧС

Пожар возник 10 ноября около 07:45 на улице Преображенской, что в Соломенском районе столицы

Об этом передает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В одной из квартир на пятом этаже пятиэтажки произошло возгорание. Во время ликвидации пожара огнеборцы спасли двух человек и передали их медикам.

Пожар потушили, его причину устанавливают.

На месте работали 15 спасателей, привлекались четыре единицы спецтехники.

Напомним, ночью 10 ноября в Киеве горели киоски на проспекте Червоной Калины. В результате пожара повреждены 6 деревянных киосков и имущество в них.