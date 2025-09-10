13:15  10 сентября
На Полтавщине мужчина побил знакомого до смерти
10:40  10 сентября
В Винницкой области нашли убитыми двух школьников: полиция задержала подозреваемого
07:20  10 сентября
В Киевской области мужчина устроил стрельбу с балкона
10 сентября 2025, 14:15

Мать полковника ГБР, зарабатывавшая 10 тысяч гривен в месяц, приобрела земельный участок за 7 миллионов

10 сентября 2025, 14:15
иллюстративное фото: из открытых источников
Мать начальника 2-го управления Главного оперуправления ГБР Игоря Колинка приобрела участок с «домом-призраком» за 176 тысяч долларов или более 7 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на расследование hromadske.

По информации журналистов, Валентина Колинко – пенсионерка. До пенсии, еще несколько лет назад, была заведующей производством на Комбинате детского питания в Харькове, а еще – уборщицей в Харьковском лицее. До полномасштабной войны ее доход составил около 10 тысяч гривен в месяц.

Согласно декларации матери полковника ГБР, она с мужем Александром Колинком имела 30 000 долларов сбережений. Выйдя на пенсию, в 2023 году женщина купила земельный участок у Харькова, в элитном коттеджном городке INWHITE family park.

Два года назад женщина заплатила за землю чуть больше 100 тысяч гривен, но реальная цена участка площадью 10 соток может достигать 200 тысяч долларов.

Журналисты выяснили, что на участке, принадлежащем Валентине Колинко, расположен дом, хотя в реестре недвижимого имущества его нет.

Как сообщалось, полковник Государственного бюро расследований Игорь Колинко во время войны купил квартиру в Киеве за 14 миллионов гривен. В ведомстве эту информацию пока не комментируют.

