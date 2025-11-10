У Києві ДБР викрило правоохоронців, які намагались перепродати квартиру померлої людини

фото: ДБР

Зловмисники привласнили документи померлої людини на квартиру та хотіли переоформити житло на підставну особу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, один із правоохоронців, перебуваючи у квартирі померлої під час огляду місця події, викрав документи на нерухомість. Потім він передав їх своєму колезі та його знайомому. Після перевірки ділки встановили, що законних спадкоємців на майно немає, тож спробували оформити квартиру на підставну особу та перепродати її за 45 тисяч доларів.

Зловмисників затримали. Їм інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Шахраям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна.

Як повідомлялось, матір полковника ДБР, яка заробляла 10 тисяч гривень на місяць, придбала земельну ділянку за 7 мільйонів. Йдеться про начальника 2-го управління Головного оперуправління ДБР Ігоря Колінка.