В Верховном суде вынесли приговор старшему инспектору полиции, продавшему на OLX шлем с места аварии

Иллюстративное фото

Старший инспектор полиции забрал с места аварии тактические перчатки и шлем и продал на OLX. В Верховном Суде пересмотрели его приговор

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что патрульный пришел на место крушения, где мотоциклист упал и повредил припаркованный автомобиль. Владелец мотоцикла покинул место ДТП. Инспектор говорил, что изымает вещи для документирования следов аварии. Однако затем он разместил объявление о продаже шлема и перчаток на OLX.

Суды предыдущих инстанций признали инспектора виновным по ч. 1 ст. 185 УК (кража). Защита настаивала, что эти вещи были не ворованными, а только находкой.

Однако Верховный Суд не согласился. Узнает, что патрульный не сообщил руководство, не пытался установить владельца. Поэтому приговор был оставлен без изменений.

Следует отметить, что по этой статье предусмотрены следующие виды наказаний: штраф от 1000 до 3000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, общественные работы от 80 до 240 часов, исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 5 лет.

Напомним, в Харькове судили бывшего правоохранителя, вмешавшегося в процесс мобилизации его знакомого. На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Его приговорили к 5 годам лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.