Депутатка Київради постане перед судом за привласнення 300 000 грн

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Слідчі встановили, що депутатка Київради цього літа привласнила 300 000 грн під час приватизації комунального приміщення в Голосіївському районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на момент правопорушення фігурантка очолювала благодійний фонд, який орендував комунальне приміщення площею 168 кв. м.

В межах договору оренди фонд мав право на викуп приміщення. Депутатка ініціювала завищені ремонтні роботи ("невід’ємні поліпшення") для зменшення вартості об'єкта.

Після цього вона приватизувала приміщення за безцінь та отримала 300 000 грн компенсації з бюджету.

Їй оголошено підозру за:

ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах);

ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Обвинувачена постане перед судом, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.



Нагадаємо, на Житомирщині депутат селищної ради за грошову винагороду обіцяв знайомому домовитися про закриття кримінального провадження. Йшлося про привласнення бюджетних коштів час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків.