12:27  10 листопада
У Запоріжжі в лікарні стався вибух: постраждав пацієнт
08:57  10 листопада
В Одесі ліквідували масштабну пожежу
07:47  10 листопада
У Чернігові померла Валентина Підвербна – найстаріша породілля України
10 листопада 2025, 10:58

Депутатка Київради постане перед судом за привласнення 300 000 грн

10 листопада 2025, 10:58
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Слідчі встановили, що депутатка Київради цього літа привласнила 300 000 грн під час приватизації комунального приміщення в Голосіївському районі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на момент правопорушення фігурантка очолювала благодійний фонд, який орендував комунальне приміщення площею 168 кв. м.

В межах договору оренди фонд мав право на викуп приміщення. Депутатка ініціювала завищені ремонтні роботи ("невід’ємні поліпшення") для зменшення вартості об'єкта.

Після цього вона приватизувала приміщення за безцінь та отримала 300 000 грн компенсації з бюджету.

Їй оголошено підозру за:

  • ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство в особливо великих розмірах);
  • ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення).

Обвинувачена постане перед судом, їй загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині депутат селищної ради за грошову винагороду обіцяв знайомому домовитися про закриття кримінального провадження. Йшлося про привласнення бюджетних коштів час будівництва мультифункціональних шкільних майданчиків.

Київ Київрада депутат гроші суд розслідування
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
