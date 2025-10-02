Фото: Нацполиция

Депутат поссовета за денежное вознаграждение обещал знакомому договориться о закрытии уголовного производства. Речь шла о присвоении бюджетных средств на время строительства мультифункциональных школьных площадок.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

51-летний чиновник получил подозрение. В конце августа депутат пообещал представителю предприятия, который являлся фигурантом уголовного производства, "закрыть дело". Расследование касалось присвоения бюджетных средств при строительстве мультифункциональных школьных площадок.

Чиновник обещал, что у него есть "связи" в СБУ. Свою "помощь" он оценил в 20 тысяч долларов. Правоохранители задержали его во время получения взятки.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили мужчину, продававшего фейковые водительские удостоверения. Стоимость подделки составила ориентировочно 150 евро или около 7210 гривен по текущему обменному курсу.