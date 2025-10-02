15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
20:44  02 октября
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 21:45

В Житомирской области правоохранители задержали чиновника, который продавал влияние на следствие

02 октября 2025, 21:45
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

Депутат поссовета за денежное вознаграждение обещал знакомому договориться о закрытии уголовного производства. Речь шла о присвоении бюджетных средств на время строительства мультифункциональных школьных площадок.

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

51-летний чиновник получил подозрение. В конце августа депутат пообещал представителю предприятия, который являлся фигурантом уголовного производства, "закрыть дело". Расследование касалось присвоения бюджетных средств при строительстве мультифункциональных школьных площадок.

Чиновник обещал, что у него есть "связи" в СБУ. Свою "помощь" он оценил в 20 тысяч долларов. Правоохранители задержали его во время получения взятки.

Напомним, ранее на Буковине разоблачили мужчину, продававшего фейковые водительские удостоверения. Стоимость подделки составила ориентировочно 150 евро или около 7210 гривен по текущему обменному курсу.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
задержание подозрение Житомирская область
В Николаевской области чиновник воинской части воровал горючее: убытки превышают 24 млн грн
02 октября 2025, 07:56
Коррупция в военных частях на Черниговщине и Житомирщине: чиновникам грозит тюрьма
01 октября 2025, 13:59
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
02 октября 2025, 20:44
Суд в Харьковской области избрал домашний арест подозреваемому в смертельном избиении
02 октября 2025, 20:30
В Киеве сообщили о подозрении водителя Mercedes, напавшего на велосипедиста
02 октября 2025, 20:25
В Киевской области в результате атаки дронов пострадал 52-летний мужчина
02 октября 2025, 20:15
Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе
02 октября 2025, 20:01
В Закарпатье мошенники обманули волонентов более чем на миллион
02 октября 2025, 19:56
В Киеве будут судить предпринимателя и агронома, присвоивших более 1 млн грн на фиктивных поставках
02 октября 2025, 19:50
Чудом выжили: на Сумщине "Белые ангелы" спасли супругов после взрыва дрона
02 октября 2025, 19:36
Сел пьяным за руль: в Житомирской области будут судить водителя за аварию с пострадавшими
02 октября 2025, 19:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »