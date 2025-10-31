12:51  31 октября
В Киеве липовые деревья покрылись тысячами клопов: стоит ли волноваться жителям
09:50  31 октября
18-летний сын известной телеведущей и экс-депутата вступил в ряды ВСУ
08:29  31 октября
ДТП на Днепропетровщине: разбиты автомобили, пострадали пять человек
UA | RU
UA | RU
31 октября 2025, 14:15

В Киеве разоблачили 21-летнюю девушку, которая торговала наркотиками

31 октября 2025, 14:15
Читайте також українською мовою
Фото: Нацполиция
Читайте також
українською мовою

В столице задержала девушка, которая перевозила наркотики в своем авто. Теперь ей может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

21-летняя девушка оказалась жительницей Днепровского района столицы. У нее в автомобиле обнаружили запрещенные вещества. Продавать их она планировала из-за "закладок".

Правоохранители нашли у нее полиэтиленовые пакеты с амфетамином, кокаином и каннабисом. Также нашли пакет с пилюлями неизвестного происхождения и пакет с кристаллообразным веществом, по которым проводится экспертное исследование. Девушку задержали.

"Следователи сообщили ей о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта. Суд избрал киевлянке меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей грозит до 12 лет заключения", - сообщили в полиции.

Напомним, в августе в Киевской области была разоблачена группа лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. Во время обысков правоохранители изъяли кокаин, кетамин, гашиш и каннабис общим весом более 2,3 кг. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
наркотики полиция Киев
31 октября 2025
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Дело Владимира Кудрицкого вполне может не дойти до суда, а развалиться где-то посередине процесса
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
В центре Полтавы выставили обломок сбитого "Шахеда"
31 октября 2025, 14:54
Бил и обижал сожительницу: 42-летнему жителю Житомирщины грозит до 2 лет заключения
31 октября 2025, 14:45
Начало ноября удивит аномальной погодой: синоптикиня пообещала украинцам сюрпризы
31 октября 2025, 14:38
Все больше украинцев верят, что Украина будет преуспевающей и станет членом ЕС
31 октября 2025, 14:19
Незаконная вырубка дубов в шести областях: ГБР разоблачило масштабную схему экспорта древесины
31 октября 2025, 14:14
Украина уничтожила "Орешник" на территории РФ: Малюк раскрыл детали
31 октября 2025, 13:59
Кабмин вернул Министерству культуры старое название
31 октября 2025, 13:52
Секретная встреча в Мадриде: 35 стран проведут закрытый саммит по поддержке Украины
31 октября 2025, 13:43
Подделывали известные бренды и продавали как оригинал: 5 фигурантам грозит тюрьма
31 октября 2025, 13:27
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Кейс Кудрицкого: в чем обвиняют экс-главу "Укрэнерго" и чем закончится это дело
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Остап Дроздов
Виталий Сыч
Все блоги »