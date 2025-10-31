Фото: Нацполиция

В столице задержала девушка, которая перевозила наркотики в своем авто. Теперь ей может грозить заключение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

21-летняя девушка оказалась жительницей Днепровского района столицы. У нее в автомобиле обнаружили запрещенные вещества. Продавать их она планировала из-за "закладок".

Правоохранители нашли у нее полиэтиленовые пакеты с амфетамином, кокаином и каннабисом. Также нашли пакет с пилюлями неизвестного происхождения и пакет с кристаллообразным веществом, по которым проводится экспертное исследование. Девушку задержали.

"Следователи сообщили ей о подозрении в незаконном приобретении, хранении и перевозке психотропных веществ с целью сбыта. Суд избрал киевлянке меру пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное ей грозит до 12 лет заключения", - сообщили в полиции.

