Росіяни обстріляли Херсон, є жертви
На Закарпатті від початку 2025 року до ЄС втекли 15 прикордонників
Початок листопада здивує аномальною погодою: синоптикиня пообіцяла українцям сюрпризи
31 жовтня 2025, 14:15

У Києві викрили 21-річну дівчину, яка торгувала наркотиками

31 жовтня 2025, 14:15
Фото: Нацполіція
У столиці затримали дівчину, яка перевозила наркотики у своєму авто. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

21-річна дівчина виявилась жителькою Дніпровського району столиці. У неї в автомобілі знайшли заборонені речовини. Продавати їх вона планувала через "закладки".

Правоохоронці знайшли в неї поліетиленові пакети з амфетаміном, кокаїном та канабісом. Також знайшли пакет з пігулками невідомого походження та пакет з кристалоподібною речовиною, по яких проводиться експертне дослідження. Дівчину затримали.

"Слідчі повідомили їй про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропних речовин з метою збуту. Суд обрав киянці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене їй загрожує до 12 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.

