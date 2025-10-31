Фото: Нацполіція

У столиці затримали дівчину, яка перевозила наркотики у своєму авто. Тепер їй може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

21-річна дівчина виявилась жителькою Дніпровського району столиці. У неї в автомобілі знайшли заборонені речовини. Продавати їх вона планувала через "закладки".

Правоохоронці знайшли в неї поліетиленові пакети з амфетаміном, кокаїном та канабісом. Також знайшли пакет з пігулками невідомого походження та пакет з кристалоподібною речовиною, по яких проводиться експертне дослідження. Дівчину затримали.

"Слідчі повідомили їй про підозру у незаконному придбанні, зберіганні та перевезенні психотропних речовин з метою збуту. Суд обрав киянці запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. За вчинене їй загрожує до 12 років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у серпні на Київщині було викрито групу осіб, які займалися незаконним обігом наркотиків. Під час обшуків правоохоронці вилучили кокаїн, кетамін, гашиш і канабіс загальною вагою понад 2,3 кг. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення.