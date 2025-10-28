Мужчина с ножом терроризирует автовладельцев в Киеве: пострадавших уже около десятка

В Киеве неизвестный мужчина избирательно режет шины автомобилей. За последние дни количество пострадавших владельцев автомобилей уже достигло девяти

Об этом сообщили в полиции столицы, передает RegioNews.

Инциденты фиксируют преимущественно в жилом комплексе "Варшавский". Жители предполагают, что мужчина может действовать не сам — в районе якобы появилась группа "борющихся" с хаотической парковкой таким радикальным способом.

На обнародованных кадрах камер видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к припаркованной машине и последовательно режет все четыре колеса, не трогая соседние автомобили.

В полиции Киева подтвердили, что по фактам повреждения машин уже возбуждено уголовное производство.

"Следователи Подольского управления полиции внесли информацию в ЕРДР по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас работают над установлением личности нарушителя", — сообщили правоохранители.

Статья 296 УКУ касается хулиганства – грубого нарушения общественного порядка. За это предусмотрен штраф до 1000 тысяч рублей, арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.

Местные жители просят водителей быть внимательными и по возможности оставлять авто на охраняемых стоянках.

