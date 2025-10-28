15:29  28 октября
В Хмельницком раздался мощный взрыв, повреждена многоэтажка
15:14  28 октября
Синоптикиня предупредила о переменной погоде с дождями и ветром
14:57  28 октября
В сети появилась уникальная карта Днепра 1942 года
UA | RU
UA | RU
28 октября 2025, 19:02

Мужчина с ножом терроризирует автовладельцев в Киеве: пострадавших уже около десятка

28 октября 2025, 19:02
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Киеве неизвестный мужчина избирательно режет шины автомобилей. За последние дни количество пострадавших владельцев автомобилей уже достигло девяти

Об этом сообщили в полиции столицы, передает RegioNews.

Инциденты фиксируют преимущественно в жилом комплексе "Варшавский". Жители предполагают, что мужчина может действовать не сам — в районе якобы появилась группа "борющихся" с хаотической парковкой таким радикальным способом.

На обнародованных кадрах камер видеонаблюдения видно, как мужчина подходит к припаркованной машине и последовательно режет все четыре колеса, не трогая соседние автомобили.

В полиции Киева подтвердили, что по фактам повреждения машин уже возбуждено уголовное производство.

"Следователи Подольского управления полиции внесли информацию в ЕРДР по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины. Сейчас работают над установлением личности нарушителя", — сообщили правоохранители.

Статья 296 УКУ касается хулиганства – грубого нарушения общественного порядка. За это предусмотрен штраф до 1000 тысяч рублей, арест до шести месяцев или ограничение свободы до пяти лет.

Местные жители просят водителей быть внимательными и по возможности оставлять авто на охраняемых стоянках.

Напомним, в Черкасской области произошла смертельная авария с участием легкового автомобиля и велосипедиста. Около 18:00 30-летний водитель Daewoo Sens наехал на двигавшегося попутным направлением 70-летнего мужчину и пострадавший погиб на месте.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Киев авто
В Киеве будут судить мошенников, которые рассчитывались фальшивыми $15 тыс. при покупке iPhone
28 октября 2025, 15:14
Мэр Виталий Кличко сообщил дату начала отопительного сезона в Киеве
28 октября 2025, 14:38
Смерть мобилизованного Романа Сопина в ТЦК Киева: адвокат обнародовал заключение судмедэкспертизы
28 октября 2025, 14:21
Все новости »
27 октября 2025
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
У многих украинцев вызывает тревогу сложная ситуация с электроснабжением и газом в преддверии зимы. В связи с этим предлагаем ознакомиться с опытом восстановления жителей из прифронтовых регионов. Нер...
16 октября 2025
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Вероятность повторных российских массированных ударов по отечественной инфраструктуре остается высокой. В связи с этим эксперты в сфере ЖКХ советуют властям срочно начинать отрабатывать варианты масшт...
15 октября 2025
Труханова лишили гражданства: что ожидает Одессу дальше
Одессу ждет недолгая, но активная борьба в судах
09 октября 2025
"Томагавки" для Украины: как это изменит ход войны
Трамп хочет, чтобы Путин остановился сам, напуганный "Томагавками"
В Польше 13-летний украинец проехал 30 км на велосипеде, чтобы встретиться с подругой из Интернета: его остановила полиция
28 октября 2025, 20:53
В Харьковской области заработал Офис налоговых консультантов
28 октября 2025, 20:49
В Запорожской области взорвали поезд окупантов
28 октября 2025, 20:16
Беларусь готовит развертывание нового ЗРК "Орешник": комплекс должен поставить на боевое дежурство в декабре
28 октября 2025, 20:13
"Экшн" на Дарницкой площади: мужчина в стиле "Рембо" разнес авто и устроил драку прямо посреди дороги, — соцсети
28 октября 2025, 19:55
Привязал собаку к машине и тащил ее по дороге: на Прикарпатье отправили за решетку мужчину, убившего животное
28 октября 2025, 19:45
В Украине начали продавать шоколад с настоящими личинками: какой он по вкусу
28 октября 2025, 19:42
В Украине официально стартовал отопительный сезон: более половины соцобъектов уже с теплом
28 октября 2025, 19:32
Коррупция в оборонке: должностные лица Госспецсвязи разворовали 90 млн грн на дронах, — НАБУ
28 октября 2025, 18:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Самостоятельно восстанавливают электроснабжение и строят молодежный центр: как живут в прифронтовых громадах Херсонщины и Николаевщины
Зима без отопления: как помочь украинцам пережить холода
Все публикации »
Виктор Шлинчак
Владимир Фесенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »