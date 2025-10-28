15:29  28 жовтня
28 жовтня 2025, 19:02

Чоловік з ножем тероризує автовласників у Києві: постраждалих уже майже десяток

28 жовтня 2025, 19:02
У Києві невідомий чоловік вибірково ріже шини автомобілів. За останні дні кількість постраждалих власників автівок уже сягнула дев’яти

Про це повідомили в поліції столиці, передає RegioNews.

Інциденти фіксують переважно у житловому комплексі "Варшавський". Мешканці припускають, що чоловік може діяти не сам — у районі нібито з’явилася група осіб, які "борються" з хаотичним паркуванням таким радикальним способом.

На оприлюднених кадрах з камер відеоспостереження видно, як чоловік підходить до припаркованої машини й послідовно ріже всі чотири колеса, не чіпаючи сусідні автомобілі.

У поліції Києва підтвердили, що за фактами пошкодження машин уже відкрито кримінальне провадження.

"Слідчі Подільського управління поліції внесли інформацію до ЄРДР за ч.1 ст.296 Кримінального кодексу України. Наразі працюють над встановленням особи порушника", — повідомили правоохоронці.

Стаття 296 ККУ стосується хуліганства — грубого порушення громадського порядку. За це передбачено штраф до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або обмеження волі до п’яти років.

Місцеві жителі просять водіїв бути уважними та, за можливості, залишати авто на охоронюваних стоянках.

Нагадаємо, на Черкащині трапилася смертельна аварія за участю легкового автомобіля та велосипедиста. Близько 18:00 30-річний водій Daewoo Sens наїхав на 70-річного чоловіка, який рухався попутним напрямком, і потерпілий загинув на місці.

