27 жовтня
Пішов по гриби й зник: на Рівненщині шукають 80-річного чоловіка
27 жовтня
У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль
27 жовтня
У Карпатах на Говерлі рятувальники допомогли жительці Києва з дитиною
27 жовтня 2025, 12:45

У Києві чоловік обманув військового на крупну суму: обіцяв автомобіль

27 жовтня 2025, 12:45
Фото: Нацполіція
36-річний житель Київщини отримав підозру за фактом шахрайського заволодіння грошима військовослужбовця. Тепер йому може загрожувати ув'язнення

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

Військовий звернувся до чоловіка, який обіцяв йому пригнати для потреб військової частини автомобіль з-за кордону. Машина була необхідна для виконання завдань в зоні бойових дій. Вони зійшлись на сумі 4 800 доларів США.

Оскільки покупець в той час ніс службу далеко від Києва, гроші за автомобіль передав його брат. Проте обіцяне авто ніхто так і не отримав. Підозрюваний весь час говорив, що машина нібито от-от буде в Україні. Згодом він обіцяв повернути гроші, після чого взагалі перестав виходити на зв'язок.

Тепер йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області викрили аферистів, які крали криптовалюту з чужих рахунків. Відомо, що серед потерпілих був також громадянин Німеччини. В нього аферисти вкрали 60 тисяч доларів. Це близько 2,5 мільйона гривень.

аферист прокуратура Київ
