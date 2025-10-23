У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки

Фото: соцмережі

Сьогодні вночі у Києві ворожий безпілотний літальний апарат типу "шахед" застряг у балконі однієї з багатоповерхівок

Про це пишуть у соцмережах, передає RegioNews.

На щастя, детонації не сталося, а мешканці будинку не постраждали.

На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники ДСНС.

Нагадаємо, у столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно.

Згодом у ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки. Рятувальники також показали масштаби завданої шкоди в різних частинах міста.