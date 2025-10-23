У Києві ворожий "шахед" застряг у балконі багатоповерхівки
Сьогодні вночі у Києві ворожий безпілотний літальний апарат типу "шахед" застряг у балконі однієї з багатоповерхівок
Про це пишуть у соцмережах, передає RegioNews.
На щастя, детонації не сталося, а мешканці будинку не постраждали.
На місце події оперативно прибули рятувальники та працівники ДСНС.
Нагадаємо, у столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно.
Згодом у ДСНС розповіли про наслідки нічної атаки. Рятувальники також показали масштаби завданої шкоди в різних частинах міста.
