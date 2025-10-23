У Києві 7 постраждалих після нічної атаки росіян: 5 госпіталізовані
У столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.
За його словами, у Подільському районі уламки БпЛА впали на дах житлового будинку, а ще на одній адресі – поблизу житлового будинку.
Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.
Попередньо повідомляється, що пожежі немає, а мешканці не постраждали.
На місцях працюють екстрені служби, деталі уточнюються.
Нагадаємо, у столиці 22 жовтня близько 23:00 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, що рухаються у напрямку Києва з півночі. Згодом з'явилась інформація про вибухи.