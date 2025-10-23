08:24  23 жовтня
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
00:30  23 жовтня
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23:26  22 жовтня
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
UA | RU
UA | RU
23 жовтня 2025, 07:35

У Києві 7 постраждалих після нічної атаки росіян: 5 госпіталізовані

23 жовтня 2025, 07:35
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Подільському районі уламки БпЛА впали на дах житлового будинку, а ще на одній адресі – поблизу житлового будинку.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.

Попередньо повідомляється, що пожежі немає, а мешканці не постраждали.

На місцях працюють екстрені служби, деталі уточнюються.

Нагадаємо, у столиці 22 жовтня близько 23:00 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, що рухаються у напрямку Києва з півночі. Згодом з'явилась інформація про вибухи.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна Київ атака постраждалі російська армія цивільні
Росіяни атакували залізничну станцію на Сумщині: двоє поранених
23 жовтня 2025, 07:04
Вибух на лівому березі Києва: моторошний момент потрапив на відео
22 жовтня 2025, 23:26
Всі новини »
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Побили знайомого до смерті: у Хмельницькому суд виніс вирок двом молодикам
23 жовтня 2025, 08:56
Армія РФ вбила пожежника на Харківщині: ще п'ятеро колег у лікарні
23 жовтня 2025, 08:29
На Львівщині судитимуть чоловіка за зухвале пограбування АЗС
23 жовтня 2025, 08:24
Трамп пояснив, чому Україна не отримає Tomahawk
23 жовтня 2025, 07:53
Трамп скасував зустріч із Путіним у Будапешті: що відомо
23 жовтня 2025, 07:18
Росіяни атакували залізничну станцію на Сумщині: двоє поранених
23 жовтня 2025, 07:04
"Я була зі своїм Сашком в небезпеці": Єфросиніна розповіла, як майже тікала в Україну через її розшук в РФ
23 жовтня 2025, 01:30
Музикант Андрій Хливнюк розпоів, як вплинула служба на його психічне здоров'я
23 жовтня 2025, 00:50
Викликали швидку: співачка Lida Lee потрапила в жорстку ДТП на зйомках
23 жовтня 2025, 00:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Всі блоги »