У Києві 7 постраждалих після нічної атаки росіян: 5 госпіталізовані

У столиці внаслідок ворожої атаки цієї ночі постраждали семеро людей. П'ятеро отримали травми, що потребували госпіталізації, двоє лікуватимуться амбулаторно

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, у Подільському районі уламки БпЛА впали на дах житлового будинку, а ще на одній адресі – поблизу житлового будинку.

Очільник КМВА Тимур Ткаченко додав, що в Деснянському районі пошкоджено багатоквартирний будинок.

Попередньо повідомляється, що пожежі немає, а мешканці не постраждали.

На місцях працюють екстрені служби, деталі уточнюються.

Нагадаємо, у столиці 22 жовтня близько 23:00 була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ворожі безпілотники, що рухаються у напрямку Києва з півночі. Згодом з'явилась інформація про вибухи.