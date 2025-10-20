15:59  20 октября
В Украине резко потеплеет, синоптикиня сделала утешительный прогноз
14:59  20 октября
Нетрезвый киевлянин въехал в электроопору в Тернополе
12:11  20 октября
Российский КАБ впервые долетел до Полтавщины
20 октября 2025, 18:59

В Киеве частично запретили движение по Подольскому мосту

20 октября 2025, 18:59
иллюстративное фото: из открытых источников
В столице запретили движение по Подольскому мосту с правого берега на левый во время воздушных тревог

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

"Учитывая решение Совета обороны города Киева, с 20 октября движение по Подольскому мостовому переходу с правого берега г. Днепр на левый будет ограничено во время воздушных тревог", – говорится в сообщении.

Для обеспечения безопасности граждан к перекрытию будут привлечены экипажи патрульной полиции.

Правоохранители призывают водителей отнестись с пониманием к возможным ограничениям, учитывать вероятность объявления воздушной тревоги при планировании маршрутов движения, соблюдать ПДД и режим во время комендантского часа.

Напомним, прокуратура расследует схему отмывания средств при строительстве Подольского моста в Киеве. По данным правоохранителей, сумма может достигать более 160 млн. грн.

Киев мост транспорт ограничение движения полиция
