У Києві частково заборонили рух Подільським мостом

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В столиці заборонили рух Подільським мостом з правого берега на лівий під час повітряних тривог

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Ураховуючи рішення Ради оборони міста Києва, з 20-го жовтня рух Подільським мостовим переходом з правого берега р. Дніпро на лівий буде обмежений під час повітряних тривог", – йдеться у повідомленні.

Для забезпечення безпеки громадян до перекриття буде залучено екіпажі патрульної поліції.

Правоохоронці закликають водіїв поставитися з розумінням до можливих обмежень, враховувати ймовірність оголошення повітряної тривоги при плануванні маршрутів руху, дотримуватися ПДР та режиму під час комендантської години.

Нагадаємо, прокуратура розслідує схему відмивання коштів під час будівництва Подільського мосту в Києві. За даними правоохоронців, сума може сягати понад 160 млн грн.