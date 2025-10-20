15:59  20 жовтня
В Україні різко потеплішає, синоптикиня зробила втішний прогноз
14:59  20 жовтня
Нетверезий киянин в’їхав у електроопору в Тернополі
12:11  20 жовтня
Російський КАБ уперше долетів до Полтавщини
20 жовтня 2025, 17:24

Поліцейських, які побили чоловіка біля ТЦК у Києві, відправили під цілодобовий домашній арешт

20 жовтня 2025, 17:24
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у побитті чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

У понеділок, 20 жовтня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту двом поліцейським Дмитру Циганенку та Іллі Бібіку, яких підозрюють у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, задовольнивши клопотання прокурора", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.

16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
