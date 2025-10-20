Поліцейських, які побили чоловіка біля ТЦК у Києві, відправили під цілодобовий домашній арешт

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід двом поліцейським, яких підозрюють у побитті чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Радіо Свобода.

У понеділок, 20 жовтня, Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту двом поліцейським Дмитру Циганенку та Іллі Бібіку, яких підозрюють у побитті чоловіка біля будівлі Голосіївського РТЦК.

"Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на 60 діб, задовольнивши клопотання прокурора", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.