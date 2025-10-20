У Києві біля ТЦК правоохоронці побили чоловіка: їм повідомлено про підозру

Скриншот із відео

Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це інформує пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.

Інцидент стався після того, як чоловік розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик.

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України.

Потерпілого направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити рівень фізичних ушкоджень від побиття.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

