08:45  20 жовтня
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
08:24  20 жовтня
На Одещині п'яний водій наїхав на пенсіонерку: жінка загинула
15:37  19 жовтня
Хмарно, дощ та мокрий сніг: якою буде погода 20 жовтня
20 жовтня 2025, 09:40

У Києві біля ТЦК правоохоронці побили чоловіка: їм повідомлено про підозру

20 жовтня 2025, 09:40
Скриншот із відео
Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом правоохоронцям у Києві, які 17 жовтня побили чоловіка поблизу будівлі Голосіївського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

Про це інформує пресслужба ДБР, передає RegioNews.

За даними слідства, правоохоронці нанесли потерпілому численні удари по голові та тілу, внаслідок чого він отримав множинні забої.

Інцидент стався після того, як чоловік розпилив у салоні автомобіля перцевий балончик.

Двом правоохоронцям повідомлено про підозру у перевищенні влади чи службових повноважень працівником правоохоронного органу за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України.

Потерпілого направлено на судово-медичну експертизу, щоб встановити рівень фізичних ушкоджень від побиття.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

Нагадаємо, за матеріалами ДБР судитимуть правоохоронця з Рівненщини, який в стані сп'яніння скоїв смертельну ДТП. Загинула 51-річна жінка, а також дуже сильно постраждала 15-річна дівчинка. Рівень алкоголю в крові чоловіка сягав 1,9 проміле.

У Дніпрі судили пару, яка намагалась підірвати військового
20 жовтня 2025, 10:55
На Київщині судили диверсанта за підпали на залізниці
20 жовтня 2025, 10:35
Олена Шуляк: Держава запустила сучасну цифрову систему підтримки українців
20 жовтня 2025, 10:17
Bloomberg: МВФ наполягає на девальвації гривні в Україні
20 жовтня 2025, 10:09
РФ атакувала Україну балістикою та 60 дронами: як відпрацювала ППО
20 жовтня 2025, 09:26
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено будинки та магазини
20 жовтня 2025, 09:10
Tomahawk для України: рішення США ще не ухвалено
20 жовтня 2025, 08:57
У Дніпрі дівчина стрибнула з Амурського мосту
20 жовтня 2025, 08:45
Чи говорив Трамп віддати весь Донбас
20 жовтня 2025, 08:39
