09:30  16 жовтня
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
08:23  16 жовтня
На Рівненщині чоловік напав на водія та намагався викрасти авто
01:30  16 жовтня
Музикант Андрій Хливлюк розповів, де він служить насправді
UA | RU
UA | RU
16 жовтня 2025, 09:11

У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн

16 жовтня 2025, 09:11
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 28-річному чоловіку з Одещини, який ошукав 88-річну киянку за схемою "Ваш родич у біді"

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що шахрай виманив у жінки близько 187 тисяч гривень, нібито на лікування її доньки після ДТП.

За даними поліції, потерпіла передала гроші "помічнику", який прийшов додому, а наступного ранку, зв'язавшись із донькою, зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до правоохоронців.

Чоловік уже відбував покарання за майнові злочини.

Слідчі оголосили йому підозру, а після збору доказів обвинувальний акт направили до суду.

Днями суд виніс йому вирок – чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за "мольфара", пропонував нібито послуги зняття "порчі", пошуку зниклих родичів та "ритуали зцілення" через соціальні мережі. Поліція задокументувала 7 епізодів шахрайства.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ шахрай шахрайство пенсіонерка суд гроші в'язниця
На Житомирщині 55-річний чоловік привласнив 700 тисяч гривень на ремонті котелень
15 жовтня 2025, 20:20
На Київщині 59-річний чоловік повісив свого собаку: справу скеровано до суду
15 жовтня 2025, 19:56
На Львівщині судитимуть чоловіка за незаконну вирубку лісу на понад 90 тис. грн
15 жовтня 2025, 19:44
Всі новини »
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
Міста без мерів: рецепт узурпації влади
16 жовтня 2025, 10:49
Зростання економіки України сповільнилося: Нацбанк назвав причини
16 жовтня 2025, 10:40
У Києві затримали наркодилерів з 13 кілограмами психотропу
16 жовтня 2025, 10:20
В Україні запровадили екстрені відключення світла: подробиці
16 жовтня 2025, 10:06
На Закарпатті розкрили подвійне вбивство пенсіонерів: підозрюваному загрожує довічне ув'язнення
16 жовтня 2025, 10:00
Росіяни вдарили дронами та ракетами по газових об'єктах Полтавщини
16 жовтня 2025, 09:38
У Дніпрі чоловік вдарив колишню дружину та побив свого батька до смерті
16 жовтня 2025, 09:30
Росіяни атакували підприємство в Чернігові
16 жовтня 2025, 08:58
Про Труханова і майбутній рівень сепаратизму в Одесі
16 жовтня 2025, 08:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ірина Геращенко
Володимир Фесенко
Всі блоги »