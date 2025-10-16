У Києві суд виніс вирок шахраю, який ошукав пенсіонерку на 187 тис. грн

Фото: Національна поліція

Голосіївський районний суд Києва виніс вирок 28-річному чоловіку з Одещини, який ошукав 88-річну киянку за схемою "Ваш родич у біді"

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що шахрай виманив у жінки близько 187 тисяч гривень, нібито на лікування її доньки після ДТП.

За даними поліції, потерпіла передала гроші "помічнику", який прийшов додому, а наступного ранку, зв'язавшись із донькою, зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до правоохоронців.

Чоловік уже відбував покарання за майнові злочини.

Слідчі оголосили йому підозру, а після збору доказів обвинувальний акт направили до суду.

Днями суд виніс йому вирок – чотири роки позбавлення волі.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за "мольфара", пропонував нібито послуги зняття "порчі", пошуку зниклих родичів та "ритуали зцілення" через соціальні мережі. Поліція задокументувала 7 епізодів шахрайства.