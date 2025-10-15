Фото: Національна поліція

У Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за "мольфара", пропонував нібито послуги зняття "порчі", пошуку зниклих родичів та "ритуали зцілення" через соціальні мережі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що вартість "послуг" становила від 400 до 4 500 гривень. Після отримання грошей шахрай припиняв спілкування та блокував клієнтів.

Поліція задокументувала 7 епізодів шахрайства, тривають заходи щодо встановлення інших потерпілих.

Правопорушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Поліція закликає громадян бути обачними та повідомляти про факти шахрайства.

