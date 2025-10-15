07:47  15 жовтня
15 жовтня 2025, 08:08

"Мольфар" у соцмережах обдурював киян на тисячі гривень: йому повідомлено про підозру

15 жовтня 2025, 08:08
Фото: Національна поліція
У Києві правоохоронці викрили 28-річного чоловіка, який, видаючи себе за "мольфара", пропонував нібито послуги зняття "порчі", пошуку зниклих родичів та "ритуали зцілення" через соціальні мережі

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що вартість "послуг" становила від 400 до 4 500 гривень. Після отримання грошей шахрай припиняв спілкування та блокував клієнтів.

Поліція задокументувала 7 епізодів шахрайства, тривають заходи щодо встановлення інших потерпілих.

Правопорушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує до 8 років ув'язнення.

Поліція закликає громадян бути обачними та повідомляти про факти шахрайства.

Нагадаємо, в Україні активізувалося онлайн-шахрайство з орендою "неіснуючого" житла. Зловмисники створюють фейкові акаунти та публікують привабливі фотографії квартир. Часто вони пропонують "вигідну ціну" та наполягають на передоплаті.

Київ шахрайство соцмережі мольфар поліція підозра
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
