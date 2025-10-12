16:13  12 октября
Шестилетняя гимнастка из Львовской области установила мировой рекорд – 223 подъема с переворотом
09:59  12 октября
В Днепре 15-летнему парню оторвало палец в результате взрыва неизвестного предмета
13:01  12 октября
В Киеве полиция задержала мужчину, требовавшего от музыканта исполнить российские песни
12 октября 2025, 18:27

В Украине активизировалось онлайн-мошенничество с арендой "несуществующего" жилья

12 октября 2025, 18:27
Фото: МВД Украины
Количество мошеннических объявлений про аренду квартир в Украине растет, а потерпевшие остаются без предоплаты и жилья

Об этом предупреждают в МВД Украины, передает RegioNews.

В Украине растет количество мошеннических объявлений про аренду жилья в Интернете. Злоумышленники создают фейковые аккаунты и публикуют привлекательные фотографии квартир. Часто они предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. После получения средств арендодатели исчезают, а жилье оказывается недоступным.

Специалисты советуют тщательно проверять любое объявление и профиль владельца квартиры. Полезным инструментом является обратный поиск изображений, позволяющий установить подлинный источник фото. Важно не переводить деньги на сомнительные счета и подписывать договор перед любой предоплатой.

Пользователям советуют быть особенно аккуратными при поиске жилья онлайн. Бдительность и дополнительные проверки помогут избежать финансовых потерь и неприятных ситуаций.

Сохраняйте внимательность и проверяйте каждую деталь, чтобы не стать жертвой мошенников.

Ранее сообщалось, в Тернопольской области продолжаются обыски в Почаевской лавре из-за подозрения в мошенничестве в особо крупных размерах.

