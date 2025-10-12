Фото: МВД Украины

Количество мошеннических объявлений про аренду квартир в Украине растет, а потерпевшие остаются без предоплаты и жилья

Об этом предупреждают в МВД Украины, передает RegioNews.

В Украине растет количество мошеннических объявлений про аренду жилья в Интернете. Злоумышленники создают фейковые аккаунты и публикуют привлекательные фотографии квартир. Часто они предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. После получения средств арендодатели исчезают, а жилье оказывается недоступным.

Специалисты советуют тщательно проверять любое объявление и профиль владельца квартиры. Полезным инструментом является обратный поиск изображений, позволяющий установить подлинный источник фото. Важно не переводить деньги на сомнительные счета и подписывать договор перед любой предоплатой.

Пользователям советуют быть особенно аккуратными при поиске жилья онлайн. Бдительность и дополнительные проверки помогут избежать финансовых потерь и неприятных ситуаций.

Сохраняйте внимательность и проверяйте каждую деталь, чтобы не стать жертвой мошенников.

