В Украине активизировалось онлайн-мошенничество с арендой "несуществующего" жилья
Количество мошеннических объявлений про аренду квартир в Украине растет, а потерпевшие остаются без предоплаты и жилья
Об этом предупреждают в МВД Украины, передает RegioNews.
В Украине растет количество мошеннических объявлений про аренду жилья в Интернете. Злоумышленники создают фейковые аккаунты и публикуют привлекательные фотографии квартир. Часто они предлагают "выгодную цену" и настаивают на предоплате. После получения средств арендодатели исчезают, а жилье оказывается недоступным.
Специалисты советуют тщательно проверять любое объявление и профиль владельца квартиры. Полезным инструментом является обратный поиск изображений, позволяющий установить подлинный источник фото. Важно не переводить деньги на сомнительные счета и подписывать договор перед любой предоплатой.
Пользователям советуют быть особенно аккуратными при поиске жилья онлайн. Бдительность и дополнительные проверки помогут избежать финансовых потерь и неприятных ситуаций.
Сохраняйте внимательность и проверяйте каждую деталь, чтобы не стать жертвой мошенников.
