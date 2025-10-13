20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
13 жовтня 2025, 20:03

У Києві збудували перше протирадіаційне укриття для дітей за 47,5 млн грн

13 жовтня 2025, 20:03
Фото: ілюстративне
У столиці завершено будівництво першого протирадіаційного укриття для дітей

Про це повідомили в КМДА, передає RegioNews.

Воно розташоване на території навчально-виховного комплексу "Перша Ластівка" на Оболоні. На реалізацію проєкту витратили понад 47 мільйонів гривень, а об’єкт вже введено в експлуатацію.

За даними КМДА, кошторисна вартість укриття склала 47 560 954 гривні. Це сховище спроектоване з урахуванням сучасних вимог безпеки і розраховане на перебування малечі у випадку надзвичайної ситуації. Паралельно тривають роботи з будівництва другого протирадіаційного укриття в НВК "Школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад "Ластівка"", який також розташований в Оболонському районі.

У Києві зазначають, що створення таких об’єктів стало необхідним на тлі підвищених ризиків у сфері ядерної безпеки. Нещодавно окупована Запорізька АЕС два тижні працювала без зовнішнього живлення через пошкоджену лінію, а системи безпеки підтримувалися дизель-генераторами. На думку представників Держатомрегулювання, така ситуація могла обернутися серйозною аварією, якби не були вжиті термінові заходи.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що процес відновлення зовнішнього електропостачання на ЗАЕС уже розпочато. Водночас ситуація залишається складною через постійні провокації з боку російських окупантів, що підкреслює важливість наявності безпечних укриттів для населення, зокрема для дітей у навчальних закладах.

Нагадаємо, у Харківській області відкрили першу підземну школу, де навчання поєднано з захистом від небезпек. Тепер майже 300 дітей з Пісочинської громади зможуть вчитися у безпечних умовах навіть під час тривог.

