У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли
У суботу, 11 жовтня, зранку надійшли повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення
Про це інформує АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
Зокрема, поїзди №68/20 Київ – Варшава, №733 Дніпро – Київ та №748 Тернопіль– Київ були тимчасово зупинені.
Пасажирів висадили та відведели на безпечну дистанцію.
Вибухотехніки та правоохоронці обстежили вагони – вибухових речовин не виявлено.
Рух поїздів було відновлено, затримка склала менше години.
Нагадаємо, у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.
