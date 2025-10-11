10:42  11 жовтня
Замовне вбивство на Полтавщині: жінка хотіла позбутися коханця доньки
10:24  11 жовтня
Софіївська Борщагівка другу добу без світла і води: люди перекрили дорогу
01:30  11 жовтня
Чоловік MamaRika розповів, скільки заробляє співачка
11 жовтня 2025, 13:37

У Києві "замінували" три поїзди: вибухівки не знайшли

11 жовтня 2025, 13:37
Ілюстративне фото: Вечірній Київ
У суботу, 11 жовтня, зранку надійшли повідомлення про замінування трьох поїздів далекого сполучення

Про це інформує АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Зокрема, поїзди №68/20 Київ – Варшава, №733 Дніпро – Київ та №748 Тернопіль– Київ були тимчасово зупинені.

Пасажирів висадили та відведели на безпечну дистанцію.

Вибухотехніки та правоохоронці обстежили вагони – вибухових речовин не виявлено.

Рух поїздів було відновлено, затримка склала менше години.

Нагадаємо, у Києві визнали винним чоловіка у неправдивому повідомленні про підготовку вибуху. За псевдомінування чоловіка засудили до трьох років реального позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку строк складе 3,5 роки.

Київ Укрзализныця поїзд вагони вибухотехніки затримка поїздів
