15:49  09 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в Україні
13:01  09 жовтня
Скандал на Івано-Франківщині: працівниця ТЦК відмовилася спілкуватися з родичкою загиблого воїна
12:27  09 жовтня
У Чернівцях розпочинають опалювальний сезон
UA | RU
UA | RU
09 жовтня 2025, 17:59

У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена обстрілом кілька місяців тому

09 жовтня 2025, 17:59
Читайте также на русском языке
фото: КМДА
Читайте также
на русском языке

На проспекті Відрадному обвалилися квартири багатоповерхового будинку, який раніше був пошкоджений внаслідок обстрілу

Як передає RegioNews, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному стався у частині, де під час обстеження не було зафіксовано загрози.

"Цей житловий будинок зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня. Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було", – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень. Це має допомогти спланувати протиаварійні заходи.

Нагадаємо, 8 жовтня внаслідок вибуху в багатоповерхівці Києва загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько. За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Київ КМДА Будинок квартири обвалення фото
За матеріалами ДБР судитимуть екссекретаря Київради, який сприяв ухиленню від військової служби
09 жовтня 2025, 14:59
У Києві будуть судити чоловіка, який вбив собаку
09 жовтня 2025, 13:57
У Києві затримали чоловіка за продаж бойових гранат: йому загрожує до 7 років тюрми
09 жовтня 2025, 09:28
Всі новини »
09 жовтня 2025
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
Трамп хоче, щоб Путін зупинився сам, наляканий "Томагавками"
03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
У Дніпрі пролунав вибух: повідомляли про керовану авіабомбу
09 жовтня 2025, 18:25
На Полтавщині судитимуть двох ексдиректорів КП за незаконний видобуток води на 450 млн грн
09 жовтня 2025, 18:16
У Дніпрі закохана пара диверсантів планувала підірвати військового
09 жовтня 2025, 17:35
На Закарпатті затримали 29-річного чоловіка, який заплатив 11 000 доларів, щоб переплисти Тису і ледь не загинув
09 жовтня 2025, 16:55
10 тисяч доларів за службу в тилу: на Закарпатті судили чиновника військової частини
09 жовтня 2025, 16:45
Стало відомо, навіщо РФ б'є по українській залізниці
09 жовтня 2025, 16:39
На Буковині священик Московського патріархату налагодив "схему" переправки чоловіків за кордон
09 жовтня 2025, 16:22
На Одещині мати-одиначку відправили за ґрати за схему для ухилянтів
09 жовтня 2025, 16:05
Громади Харківщини посилюють співпрацю з міжнародними партнерами
09 жовтня 2025, 15:59
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Томагавки" для України: як це змінить хід війни
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Сергій Фурса
Остап Дроздов
Всі блоги »