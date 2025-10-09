У Києві обвалилася багатоповерхівка, пошкоджена обстрілом кілька місяців тому

фото: КМДА

На проспекті Відрадному обвалилися квартири багатоповерхового будинку, який раніше був пошкоджений внаслідок обстрілу

Як передає RegioNews, про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Зазначається, що обвал перекриття будинку на проспекті Відрадному стався у частині, де під час обстеження не було зафіксовано загрози.

"Цей житловий будинок зазнав пошкоджень унаслідок ворожого обстрілу Києва в ніч проти 4 липня. Після ліквідації наслідків атаки провели попереднє та детальне інструментальне обстеження. За його результатами загрози обвалу в цій частині будинку не було", – йдеться у повідомленні.

У КМДА додали, що місто замовить додаткове інструментальне обстеження для визначення та дослідження нових пошкоджень. Це має допомогти спланувати протиаварійні заходи.

Нагадаємо, 8 жовтня внаслідок вибуху в багатоповерхівці Києва загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько. За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.