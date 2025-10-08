У Києві в багатоповерхівці пролунав потужний вибух, є жертви
Внаслідок вибуху в багатоповерхівці у столиці загинув 41-річний чоловік та постраждав його 65-річний батько
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Києва.
"Повідомлення про подію надійшло до правоохоронців сьогодні близько 18:30. За попередньою інформацією, в одній з квартир багатоповерхівки стався вибух, внаслідок якого одна особа загинула та ще одна постраждала", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, вибух стався внаслідок детонації невідомого вибухового пристрою.
Нагадаємо, у вересні у Києві винесли вирок чоловіку, який намагався підірвати поліцейських. Він зробив це на замовлення росіян. Зловмисника засудили до 9 років позбавлення волі.
