08 октября 2025, 17:52

В Киеве будут судить двух мужчин, которые до смерти избили киевлянина за замечания

08 октября 2025, 17:52
Фото: Национальная полиция Украины
В столице завершили расследование дела относительно гибели мужчины, которого жестоко избили из-за обычного замечания во дворе многоэтажного дома

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемых в жестоком избиении местного жителя. Согласно данным следствия, конфликт возник после того, как потерпевший сделал замечания по поводу громкого поведения молодых людей, которые распивали алкоголь у дома. Полученные травмы оказались смертельными – мужчина скончался в больнице.

Инцидент произошел у спортивной площадки в Святошинском районе. Полицейские установили, что 34-летний киевлянин сделал замечание двум 24-летним мужчинам, шумевшим во дворе многоэтажного дома. В ответ они жестоко избили его и скрылись с места происшествия. Один из нападавших, по данным следствия, также украл мобильный телефон у потерпевшего.

Событие произошло возле спортивной площадки в Святошинском районе

Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию, однако спасти его не удалось – он скончался от полученных травм. Обоих подозреваемых правоохранители задержали и вручили подозрение по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины – умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть. Одному из них дополнительно инкриминируют воровство, совершенное в условиях военного положения.

В настоящее время досудебное расследование завершено, а обвинительный акт направлен в суд. Обеим фигурантам грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее сообщалось о трагедии в Виннице, где исчезновение 15-летней девушки обернулось жестоким преступлением. В ходе расследования стало известно, что подозреваемый познакомился с ней в соцсетях, выманил под предлогом поездки на учебу и совершил над ней насилие, после чего убил и пытался скрыть тело.

