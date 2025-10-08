11:57  08 жовтня
08 жовтня 2025, 17:52

У Києві судитимуть двох чоловіків, які до смерті побили киянина за зауваження

08 жовтня 2025, 17:52
Фото: Національна поліція України
У столиці завершили розслідування справи щодо загибелі чоловіка, якого жорстоко побили через звичайне зауваження у дворі багатоповерхівки

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

У Києві перед судом постануть двоє чоловіків, яких обвинувачують у жорстокому побитті місцевого мешканця. За даними слідства, конфлікт виник після того, як потерпілий зробив зауваження щодо гучної поведінки молодиків, які розпивали алкоголь біля будинку. Отримані травми виявилися смертельними – чоловік помер у лікарні.

Інцидент стався біля спортивного майданчика у Святошинському районі. Поліцейські встановили, що 34-річний киянин зробив зауваження двом 24-річним чоловікам, які шуміли у дворі багатоповерхівки. У відповідь вони жорстоко побили його та зникли з місця події. Один із нападників, за даними слідства, також викрав мобільний телефон у потерпілого.

Подія сталася біля спортивного майданчика у Святошинському районі

Постраждалого у тяжкому стані госпіталізували до реанімації, однак врятувати його не вдалося – він помер від отриманих травм. Обох підозрюваних правоохоронці затримали та повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України – умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб, що призвело до смерті. Одному з них додатково інкримінують крадіжку, скоєну в умовах воєнного стану.

Наразі досудове розслідування завершено, а обвинувальний акт скеровано до суду. Обом фігурантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Раніше повідомлялося про трагедію у Вінниці, де зникнення 15-річної дівчини обернулося жорстоким злочином. Під час розслідування стало відомо, що підозрюваний познайомився з нею у соцмережах, виманив під приводом поїздки на навчання та вчинив над нею насильство, після чого вбив і намагався приховати тіло.

