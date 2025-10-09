01:55  09 жовтня
09 жовтня 2025, 06:50

Псевдоправоохоронці "змусили" киянина підпалити квартиру літньої жінки

09 жовтня 2025, 06:50
Фото: Національна поліція
Поліція затримала 23-річного киянина, який підпалив двері квартири літньої мешканки Шевченківського району, виконуючи "завдання" псевдоправоохоронців

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік познайомився з дівчиною в месенджері. Через деякий час йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками силової структури, і переконали, що його знайома нібито співпрацює з РФ.

Підбурений чоловік отримав адресу квартири "зрадниці" та придбав легкозаймисту рідину, щоб підпалити двері.

Після скоєного палій втік, але поліція швидко встановила його особу та затримала.

Порушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва поліцейські встановили трьох малолітніх хлопців, які влаштували підпал у під'їзді багатоповерхового будинку. Діти пояснили, що підпалили папір "заради розваги".

