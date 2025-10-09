Псевдоправоохоронці "змусили" киянина підпалити квартиру літньої жінки

Фото: Національна поліція

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

За даними слідства, чоловік познайомився з дівчиною в месенджері. Через деякий час йому зателефонували невідомі, які представилися працівниками силової структури, і переконали, що його знайома нібито співпрацює з РФ.

Підбурений чоловік отримав адресу квартири "зрадниці" та придбав легкозаймисту рідину, щоб підпалити двері.

Після скоєного палій втік, але поліція швидко встановила його особу та затримала.

Порушнику повідомлено про підозру. Йому загрожує від 3 до 10 років позбавлення волі.

