У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У столиці судитимуть трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника міністра охорони здоров'я

Як передає RegioNews, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їхньої 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника міністра охорони здоров'я та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити.

Обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їхнім намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет.

