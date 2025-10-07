11:12  07 жовтня
07 жовтня 2025, 13:33

У Києві судитимуть трьох зловмисників, які готувалися вбити заступника міністра

07 жовтня 2025, 13:33
У столиці судитимуть трьох спільників за обвинуваченням у підготовці до вбивства першого заступника міністра охорони здоров'я

Як передає RegioNews, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Зазначається, що до суду скеровано обвинувальний акт щодо 37-річного киянина, 29-річного мешканця Київщини та їхньої 22-річної спільниці, яких обвинувачують у готуванні до умисного вбивства першого заступника міністра охорони здоров'я та незакінченому замаху на придбання вогнепальної зброї, з якої чоловіка і планували вбити.

Обвинувачені стежили за ним, орендуючи автомобілі та квартиру у житловому комплексі, де мешкає чоловік. Вони намагалися придбати зброю, з якої планували застрелити лікаря. Втім, їхнім намірам завадили правоохоронці, затримавши спільників під час передачі грошей за пістолет.

Нагадаємо, у Києві через борг чоловік наніс знайомому численні ножові поранення. Суд обрав зловмиснику запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

