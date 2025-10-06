07:23  06 октября
06 октября 2025, 11:46

На Киевщине будут судить двух офицеров, воровавших горючее из воинской части

06 октября 2025, 11:46
Фото: ГБР
ГБР завершили расследование в отношении двух офицеров, организовавших схему продажи похищенного горючего из воинской части в Киевской области. Обвинительный акт передали в суд

Об этом сообщает Госбюро расследования, передает RegioNews.

По данным следствия, в течение 2024-2025 годов начальник службы военной техники и начальник гаража сбывали дизель и бензин частным лицам по заниженным ценам. Правоохранители задокументировали три факта продажи более 5,5 тысячи литров горючего на почти 200 тысяч гривен.

В марте этого года во время очередной передачи горючего одного из военных задержали "на горячем". В ходе обысков изъяли еще 5 тонн горючего, переданных на нужды Сил обороны.

Оба офицера будут судить по ч. 4 ст. 410 УК Украины (похищение военного имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения). Им грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области разоблачили новый эпизод махинаций с кроватями для военных. Чиновнику Днепровского квартирно-эксплуатационного управления объявили новое подозрение.

суд ГБР хищение Киевская область топливо воинская часть
