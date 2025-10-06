Фото: СБУ

СБУ разоблачила очередную схему для уклонения от мобилизации. Организаторами оказался основатель известной в столице юридической компании и пять его подельников: адвокаты и их помощники

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, злоумышленники продавали потенциальным призывникам и действующим военным фиктивные справки об инвалидности их родственников и необходимость ухода за ними. Такие "документы" стоили от 6,5 до 45 тысяч евро. С этими подделками некоторые клиенты получали отсрочку, а некоторые увольнялись со службы.

Известно, что с помощью этой схемы с начала прошлого года организаторы схемы "списали" по военному учету более 300 человек из восьми регионов Украины.

Теперь им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается следствие по привлечению к ответственности всех участников преступной схемы.

Напомним, львовская прокуратура передала в суд дело трех организаторов и двух врачей, которые помогали уклонистам в подделке медсправок.