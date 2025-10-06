12:44  06 жовтня
Синоптик попередила про погіршення погоди в кількох областях
08:54  06 жовтня
На Кіровоградщині в орендованій квартирі знайшли мертвою 17-річну дівчину
07:23  06 жовтня
У Вінниці чоловік вистрілив хлопцю в обличчя – його затримали
06 жовтня 2025, 19:05

У Києві викрили адвокатів, які заробляли на ухилянтах

06 жовтня 2025, 19:05
Фото: СБУ
СБУ викрила чергову схему для ухилення від мобілізації. Організаторами виявився засновник відомої в столиці юридичної компанії та п'ять його спільників: адвокати та їхні помічники

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, зловмисники продавали потенційним призовникам та діючим військовим фіктивні довідки про інвалідність їхніх родичів та необхідність догляду за ними. Такі "документи" коштували від 6,5 до 45 тисяч євро. З цими підробками деякі клієнти отримували відстрочку, а деякі — звільнялись зі служби.

Відомо, що за допомогою цієї схеми з початку минулого року організатори схеми "списали" з військового обліку понад 300 людей з восьми регіонів України.

Тепер їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває слідство для притягнення до відповідальності всіх учасників злочинної схеми.

Нагадаємо, львівська прокуратура передала до суду справу трьох організаторів та двох лікарів, які допомагали ухилянтам через підробку меддовідок.

03 жовтня 2025
07 серпня 2025
