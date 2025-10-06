Сім років за грабіж у Києві: нападник відібрав телефон у перехожого

Фото: Національна поліція

Голосіївський районний суд Києва визнав винним 44-річного чоловіка у пограбуванні 22-річного киянина та засудив його до 7 років ув'язнення

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався в червні цього року неподалік супермаркету на вулиці Васильківській.

Зловмисник підійшов до перехожого під приводом здійснити дзвінок, але після короткої розмови втік зі смартфоном. Коли потерпілий намагався його затримати, нападник вдарив його в обличчя та живіт.

Поліцейські оперативно затримали підозрюваного, який раніше вже мав судимості за майнові злочини, та повернули власнику викрадений телефон. Йому повідомили про підозру за ч. 4 ст. 186 КК України – грабіж, вчинений в умовах воєнного стану.

Днями за доказами правоохоронців Голосіївський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді семи років позбавлення волі.

