С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
Смертельный пожар в Киевской области: три человека погибли, среди них двое детей
В Киевской области водитель автомобиля Audi A6 совершил наезд – 38-летний пешеход погиб на месте
05 октября 2025, 13:24

В Киеве на детской площадке избили 13-летнего школьника: полиция установила троих подростков

05 октября 2025, 13:24
Фото: пресс-служба полиции
В Деснянском районе Киева полиция проводит проверку из-за избиения 13-летнего мальчика на детской площадке

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент стал известен после того, как в сети Интернет появилось видео, на котором трое подростков по очереди бьют школьника по лицу. До этого никаких заявлений в правоохранительные органы не поступало.

Правоохранители сектора ювенальной превенции Деснянского управления установили личности несовершеннолетних, участвовавших в конфликте. Ими оказались мальчики в возрасте 13, 14 и 16 лет. По их словам, они решили "проучить" своего знакомого за то, что тот якобы оскорбил девушку из их компании накануне.

Полиция установила личности всех участников конфликта

Полиция провела с подростками профилактическую беседу. Кроме того, на 16-летнего парня составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Родители двух других подростков получили протоколы по ст. 184 КУоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное виновным грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье несовершеннолетний нанес телесные повреждения 20-летнему парню во время конфликта с местными жителями. Правоохранители уже установили наблюдавших за избиением лиц и снимавших инцидент на видео, им тоже грозит правовая ответственность.

