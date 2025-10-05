Фото: пресс-служба полиции

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Инцидент стал известен после того, как в сети Интернет появилось видео, на котором трое подростков по очереди бьют школьника по лицу. До этого никаких заявлений в правоохранительные органы не поступало.

Правоохранители сектора ювенальной превенции Деснянского управления установили личности несовершеннолетних, участвовавших в конфликте. Ими оказались мальчики в возрасте 13, 14 и 16 лет. По их словам, они решили "проучить" своего знакомого за то, что тот якобы оскорбил девушку из их компании накануне.

Полиция установила личности всех участников конфликта

Полиция провела с подростками профилактическую беседу. Кроме того, на 16-летнего парня составили административный протокол по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство). Родители двух других подростков получили протоколы по ст. 184 КУоАП за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей. За содеянное виновным грозит штраф.

Напомним, в Закарпатье несовершеннолетний нанес телесные повреждения 20-летнему парню во время конфликта с местными жителями. Правоохранители уже установили наблюдавших за избиением лиц и снимавших инцидент на видео, им тоже грозит правовая ответственность.