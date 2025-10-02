Фото: Национальная полиция Украины

Следователи передали в суд материалы дела о присвоении более миллиона гривен во время фиктивных поставок зеленых насаждений в Киеве

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве запланировано судебное разбирательство в отношении предпринимателя и агронома коммунального предприятия, подозреваемых в присвоении более 1,2 млн гривен во время фиктивных поставок кустов и деревьев в столицу. Согласно версии следствия, оба фигуранта действовали по предварительному сговору и организовали подделку документов, в том числе расходных и товарно-транспортных накладных. В этих документах указывалась ложная информация о поставке зеленых насаждений якобы для нужд благоустройства города.

Речь идет о более чем 1,2 млн гривен на фиктивные поставки кустов и деревьев

По имеющимся данным, на основе фиктивных документов коммунальное предприятие перечислило поставщику 1,2 млн грн, однако товар так и не поступил в столицу. В результате город не получил кустарников и деревьев, запланированных для озеленения общественных территорий.

Следователи провели проверку и собрали все необходимые доказательства, после чего передали материалы дела в суд. Фигурантам дела грозит до 8 лет заключения в соответствии с действующим законодательством Украины.

Рассмотрение дела вызвало общественный резонанс из-за значительной суммы присвоенных средств и важности поставок для благоустройства столицы. Ожидается, что судебные слушания помогут установить полный масштаб правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

