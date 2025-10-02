15:47  02 октября
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
20:44  02 октября
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
13:57  02 октября
На трассе в Одесской области легковушка врезалась в грузовик: погибли мать и дочь, пострадала бабушка
UA | RU
UA | RU
02 октября 2025, 19:50

В Киеве будут судить предпринимателя и агронома, присвоивших более 1 млн грн на фиктивных поставках

02 октября 2025, 19:50
Читайте також українською мовою
Фото: Национальная полиция Украины
Читайте також
українською мовою

Следователи передали в суд материалы дела о присвоении более миллиона гривен во время фиктивных поставок зеленых насаждений в Киеве

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

В Киеве запланировано судебное разбирательство в отношении предпринимателя и агронома коммунального предприятия, подозреваемых в присвоении более 1,2 млн гривен во время фиктивных поставок кустов и деревьев в столицу. Согласно версии следствия, оба фигуранта действовали по предварительному сговору и организовали подделку документов, в том числе расходных и товарно-транспортных накладных. В этих документах указывалась ложная информация о поставке зеленых насаждений якобы для нужд благоустройства города.

Речь идет о более чем 1,2 млн гривен на фиктивные поставки кустов и деревьев

По имеющимся данным, на основе фиктивных документов коммунальное предприятие перечислило поставщику 1,2 млн грн, однако товар так и не поступил в столицу. В результате город не получил кустарников и деревьев, запланированных для озеленения общественных территорий.

Следователи провели проверку и собрали все необходимые доказательства, после чего передали материалы дела в суд. Фигурантам дела грозит до 8 лет заключения в соответствии с действующим законодательством Украины.

Рассмотрение дела вызвало общественный резонанс из-за значительной суммы присвоенных средств и важности поставок для благоустройства столицы. Ожидается, что судебные слушания помогут установить полный масштаб правонарушения и привлечь виновных к ответственности.

Ранее сообщалось, в Киевской области чиновник стал фигурантом уголовного дела из-за исчезновения почти 830 тыс. грн из местных бюджетов. Дело направлено в суд, а мужчине грозит до 12 лет тюрьмы.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
суд Киев деньги коммунальные предприятия мошенничество фиктивный договор
В Сумской области медик подделал диагноз ребенка, чтобы помочь отцу избежать мобилизации
02 октября 2025, 18:50
В Ровенской области будут судить мужчину, который втянул знакомого в кредитные аферы
02 октября 2025, 18:31
Конфликт в очереди к кассе: в Киеве парень избил девушку в магазине из-за замечания
02 октября 2025, 15:47
Все новости »
01 октября 2025
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Дадут Украине "Томагавки" или нет, испугает это Путина или нет, пойдет ли он на мобилизацию или нет…
26 сентября 2025
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Атаки на учебные полигоны имеют для российских агрессоров, к сожалению, двойную эффективность
24 сентября 2025
Предчувствие гражданской войны? Во что может перерасти битва у Калушского ТЦК
Властям пора менять подход к мобилизации, иначе воюющая с оккупантами Украина скатится и к гражданскому противостоянию
19 сентября 2025
Рада приняла закон о военном омбудсмене: почему самих военных это не устроит
Одной рукой власть голосует за введение должности военного омбудсмена, другой же – готовится усилить наказание за СЗЧ, еще больше закрепощая солдат
Погода в Украине 3 октября: заморозки на западе и мокрый снег в Карпатах
02 октября 2025, 20:44
Суд в Харьковской области избрал домашний арест подозреваемому в смертельном избиении
02 октября 2025, 20:30
В Киеве сообщили о подозрении водителя Mercedes, напавшего на велосипедиста
02 октября 2025, 20:25
В Киевской области в результате атаки дронов пострадал 52-летний мужчина
02 октября 2025, 20:15
Из-за неправильной парковки: в Харькове 52-летний мужчина напал с ножом в кафе
02 октября 2025, 20:01
В Закарпатье мошенники обманули волонентов более чем на миллион
02 октября 2025, 19:56
Чудом выжили: на Сумщине "Белые ангелы" спасли супругов после взрыва дрона
02 октября 2025, 19:36
Сел пьяным за руль: в Житомирской области будут судить водителя за аварию с пострадавшими
02 октября 2025, 19:35
В Житомирской области будут судить группу наркоторговцев, которая зарабатывала до 600 тыс. грн в месяц
02 октября 2025, 19:17
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Эскалация войны или перемирие: чем обернется для России смена риторики Трампа
Удары по учебным центрам ВСУ: как должно реагировать военное командование и гражданские власти
Все публикации »
Тарас Загородний
Виктор Шлинчак
Юрий Касьянов
Все блоги »