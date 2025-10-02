15:47  02 октября
02 октября 2025, 20:25

В Киеве сообщили о подозрении водителя Mercedes, напавшего на велосипедиста

02 октября 2025, 20:25
Фото: Нацполиция
44-летний мужчина, избивший велосипедиста, получил подозрение. Правоохранители готовят ему еще одно подозрение

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Водителя Mercedes, избившего велосипедиста, объявили о подозрении по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины — оставление лица в опасности, если оно повлекло тяжкие последствия.

Следует отметить, что за это ему может грозить наказание в виде ограничения свободы сроком от трех до пяти лет или лишения свободы сроком от двух до пяти лет.

Также правоохранители готовят мужчине еще одно подозрение: из-за оставления пострадавшего в опасности. Кроме того, планируется обращаться с ходатайством в суд о заключении подозреваемого под стражу на время досудебного расследования.

Напомним, инцидент произошел 30 сентября. 44-летний житель Киевской области (водитель Mercedes) избил 40-летнего велосипедиста, сделавшего ему замечание из-за парковки на велосипедной полосе. Потерпевшего госпитализировали. Водитель Mercedes был отпущен под ночной домашний арест.

Также, по данным СМИ, водителем Mercedes оказался 44-летний Александр Хилик. Отмечается, что он обвиняется в деле о закупке зимней формы для Киевской территориальной обороны 25 миллионов гривен. Суд отпустил Хилика под личное обязательство.

