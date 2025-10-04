С 10 октября Укрзализныця запускает ежедневный поезд Киев-Бухарест
Между Украиной и Румынией с 10 октября начнет курсировать новый ежедневный поезд сообщением Киев-Бухарест
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство развития громад и территорий Украины.
Маршрут будет проходить через Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены и Яссы.
Поезд будет отправляться из Киева в 06:30 и прибывать в столицу Румынии на следующий день в 06:47. В обратном – из Бухареста в 19:10, прибытие в Киев – в 19:41 на следующий день.
Пассажиры будут прибывать на центральный вокзал Бухареста – Gara de Nord, откуда можно добраться до аэропорта по скоростной электричке.
Стоимость билета в купейном вагоне составляет около 3800 гривен. Приобрести их можно в приложении или на сайте Укрзализныци.
В министерстве отметили, что запуск нового маршрута – еще один шаг к транспортной интеграции Украины с Европой.
Напомним, чтобы удовлетворить спрос пассажиров, "Укрзализныця назначила несколько дополнительных рейсов на сентябрь.