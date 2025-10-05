Фото: пресслужба поліції

Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.

Інцидент став відомим після того, як у мережі Інтернет з'явилося відео, на якому троє підлітків по черзі б'ють школяра по обличчю. До цього жодних заяв до правоохоронців не надходило.

Правоохоронці сектору ювенальної превенції Деснянського управління встановили особи неповнолітніх, які брали участь у конфлікті. Ними виявилися хлопці віком 13, 14 та 16 років. За їхніми словами, вони вирішили "провчити" свого знайомого через те, що той нібито образив дівчину з їх компанії напередодні.

Поліція встановила особи всіх учасників конфлікту

Поліція провела з підлітками профілактичну бесіду. Окрім цього, на 16-річного хлопця склали адміністративний протокол за статтею 173 КУпАП (дрібне хуліганство). Батьки двох інших підлітків отримали протоколи за ст. 184 КУпАП за неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей. За скоєне винним загрожує штраф.

Нагадаємо, на Закарпатті неповнолітній завдав тілесних ушкоджень 20-річному хлопцю під час конфлікту з місцевими жителями. Правоохоронці вже встановили осіб, які спостерігали за побиттям і знімали інцидент на відео, їм теж загрожує правова відповідальність.