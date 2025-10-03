Ілюстративне фото

У Києві визнали винним чоловіка у справі про державну зраду. Він визнав свою провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні 2025 року житель столиці за завданням росіян знімав на відео розташування частин Національної гвардії. Він відіслав ворогу відео з трьома об'єктами та передав координати. Згодом він знову виконав завдання росіян, відзнявши ще один об'єкт.

Російські куратори обіцяли йому гроші. Проте невідомо, чи отримав чоловік свою "винагороду". Весь час після затримання він був під вартою, однак згодом уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд її затвердив, не досліджуючи докази в повному обсязі.

Його засудили до 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.