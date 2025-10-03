16:26  03 жовтня
На Чернігівщині троє дітей та жінка отруїлися чадним газом
14:59  03 жовтня
93% ринку електронних сигарет в Україні - нелегальні: результати дослідження
12:30  03 жовтня
В Україні виник дефіцит iPhone 17: усі смартфони розкупили за два дні після старту продажів
03 жовтня 2025, 20:45

У Києві судили чоловіка, який працював на росіян

03 жовтня 2025, 20:45
Ілюстративне фото
У Києві визнали винним чоловіка у справі про державну зраду. Він визнав свою провину

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У травні 2025 року житель столиці за завданням росіян знімав на відео розташування частин Національної гвардії. Він відіслав ворогу відео з трьома об'єктами та передав координати. Згодом він знову виконав завдання росіян, відзнявши ще один об'єкт.

Російські куратори обіцяли йому гроші. Проте невідомо, чи отримав чоловік свою "винагороду". Весь час після затримання він був під вартою, однак згодом уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Суд її затвердив, не досліджуючи докази в повному обсязі.

Його засудили до 5 років позбавлення волі, зі звільненням від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

Нагадаємо, раніше судили жителя Донеччини, який "злив" дані ЗСУ росіянам. Виявилось, що він це зробив через те, що українські військові зайняли підвал, в якому він зі знайомим робив ремонт. Тепер найближчі роки коригувальник проведе за ґратами.

03 жовтня 2025
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
Сьогодні в зоні активних бойових дій перебувають близько 160 громад. Попри постійні обстріли, у багатьох прифронтових містах і селах жителям продовжують надавати підтримку. Комунальники забезпечують н...
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
Дадуть Україні "Томагавки" чи ні, налякає це Путіна чи ні, піде він на мобілізацію чи ні…
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
Атаки на навчальні полігони мають для російських агресорів, на жаль, подвійну ефективність
24 вересня 2025
Передчуття громадянської війни? У що може розвинутися битва при Калуському ТЦК
Владі пора змінювати підхід до мобілізації, інакше воююча з окупантами Україна скотиться і до громадянського протистояння
07 серпня 2025
