15:47  02 жовтня
Конфлікт у черзі до каси: у Києві молодик побив дівчину в магазині через зауваження
20:44  02 жовтня
Погода в Україні 3 жовтня: заморозки на заході та мокрий сніг у Карпатах
13:57  02 жовтня
На трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку: загинули мати й донька, постраждала бабуся
02 жовтня 2025, 20:25

У Києві повідомили про підозру водію Mercedes, який напав на велосипедиста

02 жовтня 2025, 20:25
Фото: Нацполіція
44-річний чоловік, який побив велосипедиста, отримав підозру. Правоохоронці готують йому ще одну підозру

Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

Водію Mercedes, який побив велосипедиста, оголосили про підозру за ч. 3 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення особи у небезпеці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

Слід зазначити, що за це йому може загрожувати покарання у виді обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Також правоохоронці готують чоловіку ще одну підозру: через залишення постраждалого у небезпеці. Крім того, планують звертатися з клопотанням до суду щодо взяття підозрюваного під варту на час досудового розслідування.

Нагадаємо, інцидент стався 30 вересня. 44-річний житель Київської області (водій Mercedes) побив 40-річного велосипедиста, який зробив йому зауваження через паркування на велосипедній смузі. Потерпілого госпіталізували. Водія Mercedes відпустили під нічний домашній арешт.

Також, за даними ЗМІ, водієм Mercedes виявився 44-річний Олександр Хілик. Зазначається, що він є обвинуваченим у справі про закупівлю зимової форми для Київської територіальної оборони 25 мільйонів гривень. Суд відпустив Хілика під особисте зобов’язання.

01 жовтня 2025
