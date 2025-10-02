Фото: Нацполиция

Инцидент произошел утром 2 октября на одной из улиц в Покровском районе Кривого Рога. В ходе общения между мужчиной и военными ТЦК произошел конфликт. Злоумышленник достал из кармана нож и ударил им 53-летнего и 36-летнего военных. После этого он скрылся.

"В настоящее время личность предполагаемого нападающего установлена, с ним начаты следственные действия. Сейчас личность предполагаемого нападающего установлена, с ним начаты следственные действия", - сообщили в полиции.

В ТЦК заявили , что это произошло во время проверки документов. Пострадавшие военные госпитализированы. Один из них в тяжелом состоянии.

"Правоохранителями информация по данному факту внесена в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного частью 1 ст. 121 УКУ - "Умышленное тяжкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет", - говорится в сообщении ТЦК.

Напомним, трем участницам акции в Виннице против территориального центра комплектования сообщили о подозрении. События произошли в начале августа, когда в городе вспыхнули массовые стычки. По данным полиции, во время информирования жителей о мобилизации военнослужащие ТЦК задержали мужчину, разыскиваемого за уклонение от военной службы. Уже вечером местные жители собрались возле стадиона и потребовали выпустить всех находившихся в помещении ТЦК мужчин.